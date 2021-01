Southampton elimina Arsenal com gol contra de Gabriel Magalhães

Atual campeão, o Arsenal defendia o título da Copa da Inglaterra, mas perdeu para o Southampton neste sábado por 1 a 0 e está eliminado.

A vantagem no placar foi obtida aos 24 minutos, quando o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães tentou afastar a bola após cruzamento de Walker-Peters e fez gol contra.

O jogo, válido pela quarta rodada, teve equilíbrio entre as duas equipes, com onze finalizações para cada lado. Apesar de ter mais posse de bola, o time de Mikel Arteta não conseguiu reverter a desvantagem e dá adeus à competição.

As duas equipes voltam a se encontrar na próxima terça-feira, em duelo da 20ª rodada da Premier League. O Arsenal, em décimo lugar no campeonato nacional, ainda conta com a disputa da Europa League - enfrentará o Benfica - para tentar salvar a temporada.