Spezia derrota o Milan e abre o caminho da liderança para a Inter

O Spezia recebeu o Milan neste sábado e conquistou os três pontos ao vencer por 2 a 0 em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano.

A vitória sobre o líder teve gols marcados no segundo tempo, com Bastoni abrindo o placar aos 56 minutos após bola perdida por Theo Hernández e Maggiore completando o resultado aos 67.

Por enquanto, o time de Stefano Pioli segue no topo da tabela. No entanto, com apenas dois pontos de vantagem sobre a Inter, o Milan pode ser ultrapassado por seu maior rival, que recebe a Lazio nesse domingo.

É uma grande oportunidade da equipe treinada por Antonio Conte, que viu outro concorrente ao título derrapando. Também neste sábado, a Juventus perdeu por 1 a 0 na casa do Napoli.