'Sport': acordo total entre Barça e Eric García

Eric García será jogador do FC Barcelona. Só resta saber quando. O diário 'Sport' traz na sua capa um possível acordo definitivo entre clube e jogador.

O contrato do zagueiro com o Manchester City expira no próximo mês de junho, e o Barça trabalha para trazê-lo sem custos na próxima janela.

No entanto, a citada fonte revela que o desejo do clube é antecipar a sua incorporação para janeiro, antes mesmo das eleições que irão definir o novo presidente do clube. Tudo indica que o clube chegou a um acordo com o jogador, o próximo passo seria convencer o City.

Na última janela o clube catalão ofereceu 10 milhões de euros pelo jogador de 19 anos, mas os ingleses recusaram a oferta.