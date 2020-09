O Sport derrotou o Grêmio em Porto Alegre nesta quinta-feira por 2 a 1 com gols de Patric e Iago Maidana. O resultado tirou o time de Jair Ventura da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2020.

Na próxima rodada, o Leão retorna à Ilha do Retiro e enfrenta o Goiás em encontro marcado para esse domingo (06), às 20h30. Confira no vídeo os gols da partida na Arena do Grêmio.