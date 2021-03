O Sport Recife recebe o Confirança na Ilha do Retiro pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira. Confira no vídeo acima o último treino da equipe de Jair Ventura.

Após quatro partidas disputadas na competição, o Leão acumula dois empates (Sampaio Corrêa e 4 de Julho) e duas derrotas (CRB e Bahia). Esse desempenho deixa o time na lanterna do Grupo B com dois pontos.