'Sport': Lautaro diz "sim" ao Barcelona

O nome de Lautaro Martínez é postulado como um dos principais da próxima janela de transferências. O Barcelona pretende tê-lo como reforço e o argentino já teria dado o aval à operação.

Conforme noticiado pelo jornal 'Sport', o compatriota de Lionel Messi teria dito "sim" à equipe catalã, de modo que os do Camp Nou só precisam fechar as negociações com a Inter de Milão.

Nos últimos dias, tem havido especulações sobre a possível fórmula com a qual o Barcelona poderia convencer a equipe italiana a chegar a um acordo e, embora os 'culés' considerem ter cinco moedas de troca para a chegada de Lautaro, parece que Arturo Vidal é a chave da negociação.

Antonio Conte esteve perto de contar com o meia chileno no mercado de transferências anterior e sua chegada ao Giuseppe Meazza faz mais sentido com o 'caso Lautaro'.

Além disso, a imprensa de Barcelona ressalta que a diretoria teria garantido a titularidade do atacante argentino, que poderia formar um par já entrosado na Seleção Argentina com Messi.

Como indicam os números da base de dados de 'BeSoccer', o 'ProFootballDB', os dois conseguiram marcar dez gols nos oito jogos em que estiveram juntos em campo pela seleção.