'Sport': Neymar abre caminho para seu retorno ao Barça

Mais um verão, teremos novela com Neymar e Barcelona. A imprensa catalã garante que as estrelas começam a se alinhar para o retorno a Camp Nou do filho pródigo.

"Neymar prepara sua partida", escreveu o jornal 'Sport' neste domingo, 5 de abril. O meio garante que o brasileiro quer voltar para Barcelona a todo custo.

Esse retorno viria facilitado pela mudança de atitude do PSG em relação à sua grande contratação, três verões atrás. A equipe gaulesa teria desistido e assumido que a partida de Neymar é inevitável.

Talvez um dos motivos que leva Neymar a deixar Paris seja a suposta redução de salários, o que o afetará especialmente, já que ele ganhará metade do que recebe atualmente.

E, dada essa fuga previsível, o Barcelona prepararia o terreno para que Neymar fosse em sua direção, e nunca em direção ao Real Madrid. "Você volta este ano ou no próximo ano", disseram a ele no verão passado, para tirar da cabeça as tentações merengues.

Isso levaria o PSG a começar a planejar como obter o maior lucro financeiro com sua venda. Para que, de fato, o caminho de volta a Barcelona seja facilitado para Neymar, embora seja inevitável pensar que seria bonito demais para ser verdade.