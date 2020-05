'Sport': Neymar se recusa a reduzir salário

O brasileiro não quer perder mais tempo, embora saiba que o clube catalão pretente investir pesado por outro atacante. A situação financeira dificulta a vinda de dois grandes nomes como Lautaro Martínez e Neymar, mas o craque do PSG está disposto a insistir.

Na capa do jornal 'Sport' deste domingo, outro movimento de Neymar surge como uma tentativa de forçar sua saída. A publicação afirma que o atacante se recusa a baixar seu salário diante da grave crise causada pelo coronavírus.

Isso provocaria um problema entre o jogador e o clube, já que Neymar cobra 26 milhões de euros por ano e esses números são difíceis de alcançar tendo queda na arrecadação. Além disso, o jornal diz que Neymar pedirá ao clube parisiense para sair na próxima janela.

Enquanto isso, os catalães mantêm a expectativa com a situação ente o brasileiro e o PSG, sonhando com um retorno difícil de ser concretizado.

Barcelona poderia propor alguns jogadores aos franceses para tornar a operação mais barata, como está fazendo com a Inter por Lautaro. No entanto, já é conhecida a postura do clube do Parque dos Príncipes, que nunca facilitou essa volta desejada pelo atleta.

Nos últimos dias, 'Mundo Deportivo' informou que o atacante rejeitou 100 milhões de euros como bônus por sua renovação de contrato.

Neymar teria intenção de diminuir seu salário, mas só depois de assinar com o Barcelona.