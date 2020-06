Sport notifica Flamengo na Justiça por valores não pagos de Renê

O Sport voltou a notificar o Flamengo por esclarecimentos sobre a compra de parte dos direitos lateral-esquerdo Renê, em 2017. Não satisfeito com o que recebeu dos cariocas, o clube da Ilha do Retiro, desta vez, procurou a justiça, segundo o Globoesporte.com.

No balanço referente às contas de 2019, o Flamengo declarou ter pago R$ 5,6 milhões ao Sport, junto à empresa MP Eventos, pela transação do lateral. No entanto, o Leão alega não ter recebido o valor declarado e não se deu por satisfeito com a primeira resposta dada pelo clube carioca - quando disseram que a empresa com que trabalham é uma das melhores auditoras e que fez o balanço deles e que, por isso, não estavam acobertando nada.

Então, o Sport foi à justiça cobrar respostas sobre o caso, que antes estava sendo tratado extrajudicialmente. "Fizemos uma nova representação contra o Flamengo para que ele se explique oficialmente de toda a transação. Ainda não teve resposta, mas estamos aguardando para o negócio ficar direitinho. O que eu quero é que eles respondam uma série de transação", disse Milton Bivar, presidente do Leão.

O cartola ainda destaca que a ação não é para tratar da parte financeira do impasse: "A gente fez um pedido via Justiça. Não estamos cobrando o dinheiro. Estamos cobrando a resposta. À princípio, o que queremos é que o Flamengo explique. Mas o pedido foi via Justiça dessa vez".

Até o momento, todas as questões relativas a esta polêmica estavam sendo tratadas de forma extrajudicial, já que Bivar considera que os dois clubes tem uma boa relação: mos uma parceria muito boa com o Flamengo, não quero que venha abalar". No entanto, o Sport não se convenceu com as respostas dadas pelo Fla e foi à justiça: “Foi uma resposta muito vaga. Estamos tentando que se explique melhor para que possamos passar isso para o nosso Conselho, porque a coisa ficou meio nebulosa", afirmou o presidente.