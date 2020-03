'Sport': Roma vai comprar Carles Pérez

Parece que a história de Carles Pérez será definitivamente longe do Camp Nou. Depois de surgir no primeiro time do Barcelona, ​​o clube decidiu procurar uma saída no mercado de inverno através de uma empréstimo para Roma, que manteve uma opção de compra do passe completo do jogador.

O desempenho do espanhol agradou no Olímpico. A Roma, de acordo com o jornal 'Sport', anunciará que vai executar essa possibilidade de transferência definitiva que possui para o jovem atacante.

Uma decisão que encerraria o último elo deixado para o atacante com a equipe catalã. As últimas palavras do jogador já mostraram sua insatisfação com o Barcelona. Ainda mais depois que o clube foi ao mercado para buscar um novo destino.

A operação do atleta deixará onze milhões de euros nos cofres de Barcelona e outros quatro milhões e meio em questão de variáveis.

Após seus seis primeiros jogos na Itália, Carles Pérez já tem um gol e uma assistência. Aos 22 anos, tem um futuro projetado nos planos da equipe italiana que pretende assinar até junho de 2024.