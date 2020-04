'Sport': Sergi Roberto, moeda de troca com a Juventus

Barcelona e Juventus podem se unir em uma operação de troca de peças na próxima reabertura do mercado da bola. Alguns cenários ocorreram, um diretamente na troca entre Arthur e Pjanic, e outro que incluiria um total de cinco jogadores 'bianconeri' que agradam ao Barça. Agora outro jogador aparece como possível moeda de troca: Sergi Roberto.

A informação de 'Sport' cita que o meia/lateral já está ciente de que está na lista de 'transferíveis' e é um dos nomes cotados para serem oferecidos aos italianos.

Está se aproximando um mercado em que a troca de jogadores sem envolver dinheiro deve predominar devido à crise. E os dois campeões da Espanha e da Itália parecem estar em sintonia.

Há algum tempo, Sergi Roberto apareceu nos planos da Juventus, devido à sua versatilidade, embora o Barcelona tenha fechado a porta para essa possibilidade na época. Agora, com Bentancur, Bernardeschi, Demiral, De Sciglio e Pjanic no radar do Barcelona, tudo é possível.