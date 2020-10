Contra o Bahia, Sport tenta manter sequência positiva no Brasileirão

Em ascensão na classificação do Campeonato Brasileiro de 2020 após duas vitórias na Ilha do Retiro, o elenco do Sport, comandado por Jair Ventura, volta a campo contra o Bahia, às 18h15 do próximo domingo.

O time de Recife chega à 13ª rodada na oitava colocação e com 17 pontos somados. A situação mais confortável se deve ao desempenho mais recente, com o trabalho do técnico que assumiu o time no andamento do Brasileirão.

Nas últimas cinco rodadas, a equipe venceu três jogos, empatou um e perdeu um. Vale lembrar, no entanto, que há vários times com um jogo a menos, ou até três, no caso do Goiás.

Em função dos diversos casos de Covid-19 confirmados pelo Fluminense, adversário no último dia 20, o Sport vive sua semana com atenção especial para realização de testes em seu grupo. Por enquanto, nenhum caso foi detectado nos últimos dias.