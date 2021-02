Sporting acionará a opção de compra de Pedro Porro

Pedro Porro está brilhando no Sporting de Portugal. A sua equipe lidera a tabela da Liga NOS e o lateral tem a sua parte na culpa pela saída da equipe de Lisboa.

Foi três vezes eleito o melhor zagueiro do mês no torneio português, para além de ter dado o título ao Sporting. Foi esse o gol com que os da capital conquistaram a Taça da Liga.

Portanto, sua continuidade na equipe é prioridade para o clube. O espanhol está emprestado pelo City até 2022, um contrato que inclui opção de compra.

De acordo com 'Record', tal opção custaria 8,5 milhões de euros e será pago pelo Sporting para adquirir o passe de Porro.