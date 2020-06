Sporting confirma lesão de Luciano Vietto

O Sporting atualizou neste sábado a situação de seus atletas lesionados e confirmou a lesão sofrida por Luciano Vietto na vitória contra o Paços de Ferreira por 1 a 0.

Os jogadores utilizados na partida desta sexta-feira fizeram o habitual treino de recuperação, enquanto os demais trabalharam normalmente no gamado da Academia Sporting.

"As únicas excepções foram Luciano Vietto, que enfrenta uma luxação no ombro direito contraída no duelo contra os castores, Rodrigo Battaglia, a contas com uma mialgia na coxa direita, Joelson Fernandes, que fez trabalho de ginásio, e Luiz Phellype, ainda a recuperar da lesão que sofreu", comunicou o clube português, que não informou o tempo de recuperação.

O jogador argentino de 26 anos vive sua primeira temporada no clube e atuou em 33 partidas, sendo 28 como titular. Ele soma oito gols e quatro assistências.

Antes de atuar no futebol de Portugal, o atleta vestiu as camisas de Fulham, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal e Racing Club.