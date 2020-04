Sporting CP é criticado por querer treinar: "Querem ser mais expertos que os outros"

O retorno aos treinos do Sporting CP não caiu bem em um rival da liga do clube, o Marítimo. O presidente, em entrevista à Rádio Renascença, deixou claro que ele não concorda.

"Uma janela de oportunidade se abriu e foi aproveitada por quem quer ser mais esperto que os outros. Eles interpretaram a norma do seu jeito. Não é um treinamento individual, porque há muitas pessoas por perto. No Marítimo, não vamos treinar novamente no estádio enquanto o estado de emergência estiver em vigor", afirmou.

Ainda não houve resposta do presidente do Sporting CP, Frederico Varandas. O que eles mostraram publicamente foram as medidas que tomaram para retornar à cidade esportiva, respeitando as medidas sanitárias.

Mas, por mais que mantenham a distância de segurança, não foi suficiente para Carlos Pereira. No momento, não parece que as autoridades portuguesas vão agir contra o clube. Então, muito provavelmente, tudo isso acabará em mais uma crítica.