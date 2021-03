Sporting e Benfica pressionam Porto e SC Braga por vitória

O Benfica venceu pela terceira rodada consecutiva, colando no Porto e no SC Braga, enquanto o Sporting chegou a 19 vitórias em 23 jogos de uma campanha invicta e disparou na liderança.

Diante dos resultados dos concorrentes nesse sábado, Porto e SC Braga entram em campo nesta 23ª rodada pressionados para seguirem firmes em seus objetivos no topo da tabela.

Os Dragões recebem o Paços de Ferreira neste domingo e o SC Braga visita, na segunda-feira, o Famalicão.

Benfica 2 x 0 Boavista

Após começo irregular na temporada, as Águias parecem ganhar força e embalam com sequência positiva após visita do Boavista.

O placar foi conquistado com dois gols de Seferovic. O primeiro foi marcado aos 42 minutos, em cabeçada após cruzamento de Diogo Gonçalves pela direita. O segundo, aos 52 minutos, foi igual.

Com o resultado, o Benfica segue em quarto lugar e acumula 48 pontos, empatado com o Porto e a um do SC Braga.

Tondela 0 x 1 Sporting

O Sporting segue sem perder na competição e chegou à vitória desse sábado graças a um gol marcado no fim da partida em visita ao Tondela.

A bola entrou em finalização de Tiago Tomás, aos 81 minutos, quando ele pegou sobra no meio da área e bateu de primeira após cruzamento vindo da esquerda.

O resultado mantém os Leões em situação confortável no topo da tabela, liderando com 61 pontos, onze de vantagem sobre o SC Braga e 12 à frente do Porto.