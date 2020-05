Sporting quer receber R$ 147 milhões por ex-volante do Fluminense

Em delicada situação financeira, o Sporting vê em Wendel a nova "galinha dos ovos de ouro". Depois de vender o meia português Bruno Fernandes por 55 milhões de euros para o Manchester United, com outros 25 milhões de euros por objetivos, os leões, segundo a 'Goal' apurou, agora colocam todas as fichas na transferência do volante brasileiro neste mercado de verão europeu.

Com a ideia de negociar pelo menos um dos principais jogadores do atual elenco, numa lista que conta ainda com o goleiro português Luís Maximiano, que está na mira do Milan, o clube de Alvalade espera encaixar aproximadamente 25 milhões de euros (R$ 147 milhões) com a saída do jovem atleta revelado pelo Fluminense.

Aos 22 anos, Wendel, na verdade, está avaliado internamente em 30 milhões de euros (R$ 176 milhões). A crise econômica mundial causada pelo novo coronavírus, no entanto, deve obrigar uma redução no valor pedido pelos portugueses, que, neste momento, têm concretamente pelo menos três interessados no encalço: o Nice, a Fiorentina e mais recentemente o Napoli.

Figura constante nas convocações da seleção brasileira pré-olímpica (sub-23), o que tem grande peso na hora da valorização num eventual negócio, o camisa 37 verde e branco chegou ao Velho Continente no começo de 2018, quando foi comprado por quase 9 milhões de euros.

Desde que passou a representar o Sporting, onde inicialmente foi pouco aproveitado pelo então treinador Jorge Jesus, o brasileiro teve diversas oportunidades para sair, quase sempre por vontade própria. Já foi alvo de Flamengo e São Paulo, que não obtiveram sucesso em investidas por empréstimo, e também chegou a negociar uma venda para o CSKA.

Até agora, Wendel conquistou dois títulos no futebol português: uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Fez 67 jogos oficiais e marcou cinco gols. Tem contrato válido até junho de 2023 e uma multa de rescisória estipulada em 60 milhões de euros (R$ 352 milhões).