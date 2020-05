Nesse domingo (17), o Sporting utilizou as redes sociais para informar que exerceu a opção de estander o contrato do jovem atacante Bruno Tavares.

O novo vínculo do atleta com a equipe do José Alvalade vai até 2025. O atacante de 18 anos é visto como uma grande promessa do time de Lisboa.

Na atual temporada foram 23 jogos com o time Sub-23 dos Leões, onde marcou um gol e deu uma assistência.