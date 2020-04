Sporting volta aos treinos nesta segunda-feira

A equipe principal do Sporting de Portugal retornará nesta segunda-feira às instalações do clube para poder retomar os treinamentos em grupo e em campo.

Segundo 'Record', o trabalho terá os cronogramas que tinha anteriormente, com quatro sessões por semana.

Tudo deverá ser realizado seguindo um protocolo de ação com medidas de prevenção para evitar contágios, como realizar as atividades pequenos grupos com uma separação de um metro e meio entre os jogadores.

Além disso, eles devem sempre estar ao ar livre, sem poder usar os vestiários, conforme indicado pelas autoridades de saúde do governo. Os portugueses esperam preparar e recuperar o ritmo antes de um possível retorno à competição.

Em entrevista a 'Expresso', o primeiro ministro António Costa disse que a Liga apresentou proposta para a temporada esportiva ser concluída em junho e julho.