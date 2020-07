Raheem Sterling é um dos principais nomes do Manchester City. No jogo da sua equipe contra o Brighton, na qual saiu com a vitória por goleada de 5 a 0, o jogador fez um 'hat-trick' e chegou a uma marca pessoal incrível. Raheem alcançou o gol número 27 em uma única temporada. Um número que o coloca no Top 5 de artilheiros da história do City.

No vídeo acima, é possível conferir as palavras do craque após chegar em tal marca.