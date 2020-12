O Manchester City visitou o Southampton neste sábado e conseguiu uma vitória simples, com gol de Raheem Sterling. O resultado deixa o time de Pep Guardiola com 23 pontos na sexta posição.

Confira no vídeo acima a entrevista concedida pelo dono do gol após a partida. Ele disse não ter sido surpreendido pela dificuldade do jogo: "Nós sabíamos que seria duro porque o time deles luta muito".