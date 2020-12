Sterling garante a vitória de um City longe do ideal

Uma importante vitória conseguiu Pep Guardiola nesse sábado na casa do Southampton. O Manchester City estava em 9º lugar e precisava vencer a surpresa da competição para garantir três pontos.

Vindo de dois empates, era preciso mostrar que nada estava perdido para os 'citizens', e assim foi. Com sofrimento, mas foi.

O jogo começou com uma leve pressão da equipe da casa nas saídas de bola do City, mas logo De Bruyne começou a aparecer e a colocar o City em vantagem na partida. O meia recebeu um belo passe na intermediária, deixou dois rivais na saudade e chutou da entrada da área, um chute perigoso que acabou desviando na defesa.

E logo depois o City teve um gol anulado em cobrança de falta, onde três jogadores estavam adiantados na área em cobrança e Rodrigo colocou impedido para o fundo do gol.

Mas, em seguida veio o gol para começar bem a partida: um belo toque de De Bruyne em linha de fundo encontrou Sterling sozinho na marca do pênalti. Ele bate de primeira e abre o placar no canto.

Tudo levava a crer que o resto do jogo seria de pressão do gigante de Manchester, mas o que encontramos foi um Southampton pressionando cada vez mais com um Walcott impecável. O jogador recebeu de 1ª e jogou na marca do pênalti para a cabeça de Ings, que jogou perto do gol, foi derrubado, mas o juiz não marcou nada. Walcott logo depois ainda colocou uma bela bola na área que Adams não alcançou por centímetros.

Uma outra arma do Southampton foi utilizar o grandalhão Vestergaard nos escanteios, onde o jogador conseguiu cabeçar um par de vezes, mas acabava pecando um pouco na pontaria.

Com um belo trabalho na zaga, o City conseguiu afastar todos os perigosos momentos de chegada e garantiu a ida ao intervalo com vantagem no placar por 1 a 0.

A segunda metade voltou com tanta intensidade quanto antes do intervalo por parte das duas equipes, mas foi o time de Guardiola que quase ampliou a vantagem: Ferrán Tores recebeu um longo lançamento, correu até a entrada da área e chutou cruzado. A bola tirou tinta da trave.

E se não fosse pela falta de pontaria, o City conseguiria finalmente ampliar a vantagem: Sterling deu um ótimo passe para De Bruyne, que chegou na entrada da área, tocou no meio da área para Bernardo Silva, que se enrolou na hora de chute e a bola vai sem força para as mãos do goleiro.

Depois de um quase gol olímpico de Ward-Prowse, o City voltou a oferecer perigo, mas foi a vez de De Bruyne surpreender e errar: o jogador recebeu uma bola perfeita no meio da área, estava livre... e chutou fraco direto para o goleiro.

As defesas dos dois lados funcionaram bastante bem e sobrou tentar chutes de longe ou jogadas aéreas para ampliar vantagem, e foi assim que o time da casa quase chegou ao empate: Tella fez um cruzamento na pequena área, a zaga afastou e Adams ainda cabeceou uma bola que tirou tinta do travessão.

Com uma bomba da intermediária, Gündogan tinha tudo para sacramentar o jogo aos 77 minutos, mas McCarthy fez a melhor defesa do jogo ao voar até o ângulo para evitar o 2 a 0.

O final do jogo contou com duas boas jogadas do City que não foram convertidas em gol de novo por conta da falta de pontaria de Mahrez: primeiro, o jogador partiu pela direita após bela inversão de De Bruyne, entrou na área e chutou uma bomba que passou perto do travessão. Depois, Sterling recebeu na entrada da área, tocou ao lado para Bernardo Silva, que decidiu cruzar em lugar de chutar. Mahrez pegou o cruzamento de 1ª e chutou para fora.

Com o resultado final e esperando o fim da 14ª rodada da Premier League, o Manchester City chegou a 23 pontos, na 5ª posição, e está perto do pelotão de elite do futebol inglês.