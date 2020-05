VÍDEO: assim os jogadores do PSG vivem a quarentena

O time do Parque dos Príncipes vive um momento estranho, a comemoração do título em meio a um longo período sem futebol. Competições se adaptam às consequências do coronavírus, enquanto os atletas aguardam o desenrolar da crise e novas definições para voltarem a jogar.

O PSG compilou um vídeo com alguns 'stories' de seus jogadores das equipes masculina e feminina, nas quais mostram como estão lidando, em suas respectivas casas, em Paris ou em seus países de origem, com a quarentena.