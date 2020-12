O Strasbourg recebeu a visita do Metz pela 14ª rodada do Campeonato Francês. Os visitantes abriram o placar com Bronn ainda no primeiro tempo. O Strasbourg empatou com Simakan aos 66', mas quatro minutos depois N'Guette voltou a colocar o Metz na frente. Mas já na reta final, Thomasson garantiu o empate.

Confira no vídeo acima os melhores momentos do empate entre Strasbourg e Metz!