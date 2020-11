Streamer brinca com Courtois: "Seu erro é culpa do seu vício em videogame"

O apresentador de 'eSports' continua dando o que falar com suas publicações no Twitter. Ibai Llanos já reuniu importantes personalidades do esporte em suas lives e já encontrou Courtois diversas vezes em frente à tela do computador.

Por este motivo e devido aos seus comentários habituais nas redes sociais, tem licença para comentar o que aconteceu na partida entre Real Madrid e Alavés, em que o goleiro belga cometeu um erro importante que levou ao segundo gol da equipa basca.

Courtois procurou um passe para o meio e Joselu interceptou, vendo o que o goleiro ia fazer, e sem problemas fez 2 a 0 para um Alavés que acabou levando a partida.

Ibai estava assistindo ao encontro e ao saber do gosto do belga por videogames, não hesitou em brincar com o fato por meio de um tweet que ultrapassou as 50.000 interações.

"COURTOIS comete um ERRO DESASTROSO por causa de seu VÍCIO em VIDEOGAMES. Ensine seu FILHO o que NÃO fazer", escreveu ele