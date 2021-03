Stuttgart, cada vez mais perto de uma vaga na Liga Europa

O Stuttgart ampliou sua boa fase contra o Hoffenheim ao vencer por 2 a 0 na Mercedes Benz Arena, algo que os aproxima de uma vaga na Liga Europa da Bundesliga no final da 24ª rodada.

A equipe do norte-americano Pellegrino Matarazzo elevou sua sequência para cinco partidas sem perder. Três vitórias e dois empates refletem a disparada do Stuttgart que termina o jogo quatro pontos atrás do Bayer Leverkusen, sexto na tabela, em posição para a competição europeia, que anteriormente havia perdido para o Arminia Bielefeld.

A partida foi desequilibrada após 25 minutos em uma jogada infeliz dos visitantes, que enterraram sua boa fase em Stuttgart.

O gol contra do ganês Adams Nuhu Kasim deu uma vantagem à equipe da casa, que fez o 2º gol na segunda metade, por volta dos 60 minutos, por intermédio do austríaco Sasa Kalajdzic após receber uma bola do congolês Slas Wamangituka.