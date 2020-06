Stuttgart sobe e Hamburgo fica na segunda

A segunda divisão da Bundesliga acabou e a emoção esteve presente até a última rodada, com todos os jogos sendo realizados de forma simultânea. Saiba como ficou a primeira divisão.

Após os últimos apitos finais, finalmente, o Stuttgart conseguiu comemorar oficialmente sua volta direta à elite junto com o Arminia Bielefeld.

O Heidenheim ficou com o terceiro lugar e disputará com o Werder Bremen (16º colocado na primeira divisão) para decidir quem estará entre os melhores do país na próxima temporada.

Campeão da Champions League de 1983, o Hamburgo foi surpreendido em casa por uma goleada do Sandhausen (5 a 1) e acabou em quarto, perdendo a chance de enfrentar o 'play off' para subir.

Na parte de baixo da tabela, o Karlsruher evitou o rebaixamento com vitória na últma partida e o Nürnberg disputará 'play off' para não cair.

Dynamo Dresden e o Wehen Wiesbaden, por sua vez, são os dois últimos colocados e estão confirmados na terceira categoria de 2020-21.

Na parte de baixo da tabela da elite, Paderborn e Fortuna Dusseldorf foram rebaixados e disputarão a segunda divisão na próxima temporada.