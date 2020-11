'Sua equipe é sua força': a camisa do Barça em apoio a Ansu Fati

A lesão de longa duração de Ansu Fati atrapalhou os planos do Barça. No primeiro jogo após a lesão, o clube do Barça entrou em campo com uma camisa de apoio ao jogador.

“Sua equipe é sua força”, diz a mensagem transmitida pelos onze titulares no campo do Wanda Metropolitano, com Leo Messi à frente de todos os companheiros.

É importante lembrar que Ansu Fati não retornará até fevereiro de 2021. O jogador do Barcelona se lesionou no jogo contra o Betis, no qual teve que ser substituído com desconforto no intervalo.

As piores previsões se confirmaram quando foi divulgado que o menisco havia rompido, o que o obrigou a se submeter a uma cirurgia e, finalmente, a ficar quatro meses fora do campo.