Suárez: Claro que sinto falta do Leo

O atacante do Atlético Luís Suárez falou sobre o seu relacionamento com o capitão do Barcelona, Lionel Messi.

“É claro que sinto a falta dele. Além de ser um jogador que todos conhecem, o Leo também é meu amigo de quem tenho saudades. Nossas conversas do dia a dia não são apenas sobre futebol, mas também sobre a vida.

Temos filhos que jogaram juntos e se deram bem, eles também sentem falta um do outro. Nós sabíamos que essa mudança nos esperava e, devido à nossa idade, tivemos que nos preparar para isso.

Para quem é mais difícil sem mim, para Barcelona ou para Messi? Esta é uma pergunta para o Leo, realmente. Em qualquer caso, o treinador certamente não sente minha falta porque disse que estava feliz com minha decisão de sair. Talvez Leo sinta falta do seu amigo todos os dias."

