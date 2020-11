Suárez e seu surreal pedido de renovação com o Barça: 4 anos de contrato!

O futuro de Luis Suárez tinha mesmo que ser 'colchonero'. Ele chegou ao Wanda Metropolitano em 2020 e, pelo que foi mostrado até agora, se encaixou perfeitamente. O atacante, isso sim, poderia ter renovado com o Barcelona apesar do fato de que sua etapa no clube parecia totalmente esgotada.

Segundo a 'TV3', houve uma negociação para prorrogar seu contrato como jogador do Barça, mas o uruguaio recusou por conta de pedidos totalmente exagerados feitos por ele.

Sempre de acordo com a fonte citada, o uruguaio pediu ao Barça mais quatro anos de contrato, o que significaria encerrar o vínculo com 37 anos. Apesar de Suárez ter continuado a apresentar um grande desempenho, os seus problemas físicos continuam aparecendo e o Barcelona considerou que não poderia se arriscar com uma renovação tão exagerada.

No entanto, o Barcelona considerou renovar Suárez. O meio citado divulgou uma oferta de duas temporadas da qual o atacante não gostou muito e, portanto, todas as partes começaram a buscar uma mudança de cenário.

Suárez, que já marcou cinco gols em nove jogos no Atlético de Madrid, acabou assinando contrato de duas temporadas com o time 'colchonero', até 2022.