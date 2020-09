Suárez está fora da lista para enfrentar o Girona

Depois de derrotar o Gimnàstic Tarragona por 3 a 1 no primeiro amistoso da pré-temporada, o Barcelona volta a campo nesta quarta-feira contra o Girona.

Luis Suárez, envolvido em fortes rumores sobre sua saída do clube catalão, é uma das ausências da lista de jogadores relacionados para a partida. Segundo 'AS', Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain são os maiores candidatos a contratá-lo. Também cotado para sair, Arturo Vidal é outro nome que ficou de fora do jogo.

O uruguaio e o chileno não fazem parte dos planos de Ronald Koeman e já haviam ficado de fora do jogo-treino no sábado. Esta nova lista sem a dupla aumenta a expectativa sobre suas transferências a outros clubes.

Recuperando-se de lesão no quadril, Ansu Fati segue sem atuar com o grupo. Miralem Pjanic, apresentado oficialmente nessa terça-feira, também terá que aguardar para estrear, pois ainda treina separadamente após superar o coronavírus.

O Barcelona também tem partida de pré-temporada contra o Elche, que será seu adversário no Troféu Joan Gamper. O jogo será disputado no dia 19 de setembro, às 19h (horário espanhol), no Camp Nou.