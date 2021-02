Suárez faturou bônus de 1 milhão de euros com o Atlético

Simeone está encantado com o artilheiro que chegou ao Wanda no final de setembro. Luis Suárez foi uma pechincha. Ele não só veio de graça, como o Barça lhe paga parte do seu salário.

Ambas as partes chegaram a esse acordo para resolver a transferência de Luis Suárez. Nesse contrato, explica 'Mundo Deportivo', o uruguaio garantiu vários bônus.

Um deles já se tornou realidade menos de seis meses após sua chegada. Suárez assinou que, caso atingisse 15 gols, receberia mais um milhão de euros.

Pois é, com o doblete feito contra o Celta, Suárez já ultrapassou esses 15 golos. E, se marcar mais quatro gols, embolsará outro bônus, embora o jornal catalão não especifique quanto esse bônus equivaleria se ele chegasse a 20, número que está totalmente ao seu alcance.

No Atlético estão muito felizes com Suárez. Eles confiam totalmente em seu faro goleador. Ele está feliz e isso se traduz em gols. Se eles tiverem que pagar milhões extras, será bem merecido.