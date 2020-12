Suárez já mostra que Atleti desmorona sem sua presença em campo

Sem Luis Suárez, o Atlético de Madrid não tem pegada. Somando a ausência do uruguaio com a lesão de Diego Costa, Diego Simeone tem um problema: a falta de um homem de área, que finalize em gol.

O Atléti até vem fazendo bons jogos, com intensidade, troca de passes, oportunidades criadas e domínio de jogo, João Félix, Angel Correa, Yannick Carrasco e Marcos Llorente contribuem bem com o jogo. Mas a falta de um "homem gol" é evidente.

Sem Suárez há quatro jogos - desde que ele testou positivo para Covid-19 enquanto servia à seleção uruguaia -, o Atleti teve duas vitórias e dois empates, o que não é um mau resultado, porém a análise de gols, mostra que a falta do atacante é grande. Foram apenas três gols nas quatro partidas, o que equivale a um tento a cada 120 minutos, algo muito inferior do que acontecia com o camisa 9 em campo.

E com Suárez em campo, os números dos Colchoneros só melhoram. Individualmente, o atacante está em ótima fase, são cinco gols em seis jogos disputados com a camisa vermelha e branca, e isso com apenas oito chutes a gol. O aproveitamento de 0,83 gol por jogo é justamente o que Simeone precisa de seu principal atacante, autor de 20% dos 19 gols do time na temporada.

No Atlético de Madri, eles sabem que sem o uruguaio, que ainda se recupera da Covid-19, e sem Diego Costa, com uma trombose aguda, a equipe não tem pólvora. Simone sabe disso: "A equipe só tem um problema, a falta de contundência .

Agora, o Atleti tem três jogos importantes pela frente. Contra o Real Valladolid é vencer para se manter na briga pelo topo, contra o RB Salzburg é vencer o confronto direto para conseguir avançar na Liga dos Campeões e contra o Real é a oportunidade para deixar os Merengues a nove pontos na tabela da La Liga.

Enquanto isso, Suarez segue em isolamento e treinando separadamente até que receba um teste negativo e possa voltar ao time no qual chegou no começo da temporada.