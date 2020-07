Suárez joga a toalha pelo Espanhol e foca na Champions

O Real Madrid está com as mãos na taça do Campeonato Espanhol, com quatro pontos de vantagem sobre o Barça uma vitória nessa quinta-feira encerraria a competição. Uma situação que fez Luis Suárez jogar a toalha.

Alvo de muita polêmica nas últimas rodadas o VAR e a arbitragem foram poupados por Suárez, que preferiu fazer uma crítica interna ao conjunto 'azulgrana'.

"Minimizar os detalhes do VAR às vezes é difícil. Tudo bem que Gerard e o presidente fizeram suas manifestações públicas, mas creio que os rivais também estavam lutando por coisas importantes, como o Athletic, o Getafe, e eles eram os prejudicados", disse Suárez ao 'Sport'.

“Nessa ocasião, não só saímos prejudicados, mas creio que não há que buscar tantas desculpas, sim ser autocríticos e afrontar a realidade”, completou.

O Barcelona voltou da paralisação do coronavírus na liderança da competição, mas amargou alguns tropeços, foram três empates e seis vitórias, enquanto os comandados de Zidane venceram os nove jogos.

“Na liga, temos que ser autocríticos: a deixamos escapar nós mesmos. Somos conscientes de que dependíamos de nós e não buscar nenhuma desculpa”, analisou.

"Agora, por nosso orgulho e pelo prestígio do Barça, temos que ganhar as duas partidas que faltam e focar totalmente no único título que podemos lutar, que é a Champions. Se os que estão no elenco, rendemos à altura para estar neste clube, podemos lutar com qualquer um. Uma falha em um jogo pode custar caro, mas temos que estar muito atentos e necessitamos de todos para poder conseguir a Champions", concluiu.