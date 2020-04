Suárez, mais pronto do que nunca para a volta aos treinos

Luis Suárez praticamente se despediu da temporada. Ele sonhava em jogar uma partida final, quem sabe até na Champions. Mas a maldita razão pela qual o futebol parou deu ao uruguaio o tempo necessário para que ele se recuperasse da lesão.

A evolução do atacante do Barcelona indicou as primeiras semanas de maio como a data para estar pronta, ou pelo menos se exercitar com o grupo. E como o novo protocolo de trabalho da LaLiga define o reinício dos trabalhos para essas datas, em breve o '9' de Setién poderá ingressar ao trabalho.

Portanto, se a resposta de Luis Suárez ao trabalho for boa, o jogador estará pronto para se juntar às onze rodadas que restam para que a Liga termine, além da Liga dos Campeões, onde o Barça deve terminar sua passagem para as quartas de final após o empate (1-1) em San Paolo.

Com sua lesão e a de Dembélé, o Barça foi forçado a assinar no mercado de inverno para evitar ficar órfão no ataque. Portanto, Quique Setién terá um novo gás para a reta final da temporada, já que ele também tem Messi, Griezmann, Braithwaite e Ansu Fati para posições de ataque.