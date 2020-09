"Suárez não deveria ter saído do Barcelona. Me custa aceitar seu adeus"

Para Rivaldo, embaixador da Betfair, a contratação de Luis Suárez pelo Atlético de Madrid é um sucesso total para os rojiblancos. Ele considera que o jogador se encaixará perfeitamente nos esquemas de Simeone.

Assim ele explicou em seu discurso para tal casa de apostas. "Luís vai embora contra a minha vontade, mas penso que faz bem em ficar em Espanha. Primeiro, porque é um campeonato que ele conhece perfeitamente", começou dizendo, insistindo no que para ele é um erro do Barça.

"E também que assinar pelo Atlético é uma excelente escolha. É um clube que sempre vai lutar pela Liga e pela Champions League", continuou o ex-jogador brasileiro.

Ele acredita que Cholo vai apertar Suárez como ninguém. “O Simeone é o treinador ideal para as virtudes de Luis Suárez. É um jogador que nunca desiste, é um guerreiro e disputa todas as bolas dentro ou fora da área”, afirmou.

“Ele desembarcou no clube perfeito para perpetuar o seu estilo. Com certeza Cholo está muito feliz com a contratação. Ele se encaixa perfeitamente no que se busca em um jogador de futebol”, destacou também a este respeito.

E para ele, o fato de ter ido para o Atlético não deve ser preocupante para o Barça. "Claro que ele é um rival direto, mas o Barcelona não deve se importar muito, porque, afinal, eram eles que procuravam uma saída", explicou.

"Outra questão é se o Real Madrid tivesse se interessado. Lá a rivalidade é maior e o Barcelona teria que bloquear a sua despedida", disse ele, então, sobre o que teria sido um verdadeiro terremoto.

Ele insistiu que Suárez deveria ter ficado no Barça. "Eu o admiro muito, muito. É por isso que acho que ele não deveria ter deixado o Barcelona. É difícil para mim entender sua despedida. Só consigo encontrar uma explicação para sua saída por razões de idade, mas também não me convence. Suárez deveria ter ficado", argumentou.

Porque sua saída deixa o Barça sem '9'. "Mais cedo ou mais tarde, o Barcelona terá que trazer outro atacante. É verdade que tudo vai depender um pouco de como Koeman vai jogar. Parece que em seu sistema Griezmann ou Messi poderiam ocupar essa posição, mas não sei como vai funcionar", disse Rivaldo.

“E mesmo que funcione e comece bem a temporada, acho que o Barcelona vai assinar um '9'. Não é fácil competir sem os gols de Suárez, mas isso já é assunto de Koeman. Em todo caso, foi ele quem saiu e incentivou a saída de Suarez ", insistiu.

Claro, ele insistiu que o tempo do argentino está se esgotando. "Messi não vai durar para sempre no Barcelona. É por isso que a renovação de Ansu Fati com uma cláusula tão alta e por tantos anos me parece muito lógica. O Barcelona precisa se preparar para um futuro sem Leo e Ansu é o tipo de jogador que marca a diferença quando necessário", disse ele, por fim.