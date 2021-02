"Suárez? O Barcelona necessitava de um alvo para odiar e criticar"

Diego Forlán, ex-jogador do Atlético de Madrid, condeceu uma entrevista ao diário 'AS' e saiu em defesa de Luis Suárez após a sua saída do Barcelona.

"A mídia atacou de maneira errada, porque não concordo que naquele momento ele estivesse jogando mal. Tiveram comentários sobre a condição física dele, mas isso nunca mudou", disse o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010.

"Em seus últimos dias no Barcelona, o clube necessitava de um alvo para odiar e criticar. Ele foi um alvo perfeito porque é um jogador que discute e luta contra os rivais. Suárez não agrada a muitos, incluindo alguns torcedores. Alguns jornalistas também não gostam desse lado, mas ele marcou muitos gols na última temporada", completou.

"É claro, quando ele foi artilheiro, estava fazendo mais de 30 gols. E as pessoas esperavam isso toda temporada. Ele continuou trabalhando e jogou bem na Champions League. Quando pararam de ganhar tudo, tinham que culpar alguém, e Messi não seria essa pessoa", opinou Forlán.

Por fim, o ex-colchonero analisou a grande fase do seu compatriota com a camisa do Atlético de Madrid: "Não me surpreende que ele tenha esse êxito, porque demonstrou um grande nível no Barcelona na temporada passada. Sua decisão de deixar o Barcelona não foi por uma questão esportiva. Foram outras coisas e isso é lamentável. É um atleta que poderia estar em qualquer clube e jogar bem, como estamos vendo no Atlético de Madrid. Estou muito feliz por ele, é bom vê-lo marcar tantos gols".