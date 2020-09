Suárez quer ser eterno: "Me dê um espaço aqui, que quero fazer história"

Luis Suárez está no Atlético de Madrid há apenas alguns dias e já deixou claro que quer fazer história. Em sua despedida do Barcelona, ​​ele alertou que ainda está ansioso para competir e, em sua primeira longa entrevista como rojiblanco, ele ressaltou.

“A primeira frase que saiu foi dizer: 'Me dê um espaço aqui, que quero fazer história', disse quando questionado sobre o que sentia quando, no museu Wanda Metropolitano, passou em frente ao mural onde é prestada homenagem às lendas da equipe.

“Venho para contribuir com um pouco mais do que esta equipe tem, o meu grão de areia, seja com gols ou assistências, e, sobretudo, para ganhar troféus, é para isso que vim. Tenho vontade e entusiasmo por viver essa experiência nova", disse o uruguaio.

Sobre o seu novo treinador, Cholo Simeone, afirmou: "É um prazer, espero aprender muito com ele, ele sempre diz coisas para melhorar". O treinador é um dos arquitetos do triunfo em Anfield na última Champions League: "É mais uma demonstração do que o Atlético é, assim é como eu via de fora e agora espero poder desfrutar de tudo isso de dentro".

Nesta cerimônia de boas-vindas, o Atlético organizou uma videochamada entre Suárez e Diego Forlán. O ex-jogador do Barça lhe disse: "Você sabe o que você significou para mim, eu te ligava da Holanda e comemorava os seus gols no Atlético". Terminada a conversa e ainda no museu, declarou: "Todos os uruguaios do Atlético têm jogado muito bem, espero não ser exceção".