Suárez reforçou a autocrítica de Messi: "Não estivemos à altura"

Quase sem tempo para digerir a inesperada derrota contra o Osasuna e a confirmação da conquista da Liga pelo Real Madrid, Leo Messi explodiu em uma declaração que deixou claro o quão sério era o cenário. Horas depois, foi a vez de Luis Suárez refletir.

Messi fez um burburinho na frente do microfone. O uruguaio recorreu à sua conta do Instagram para tentar enviar uma mensagem de encorajamento, mas não sem fazer uma crítica. "É hora de enfrentar um momento difícil, como muitos que vivemos. Também é hora de enfrentar a realidade de que, quando não se está à altura do que queremos, é melhor fazer autocrítica e se fortalecer para o futuro", afirmou.

Luis Suárez apelou ao profissionalismo do Barça para a última rodada: "Primeiro você precisa terminar o último jogo da liga pelo orgulho e prestígio de defender esta camisa que tanto respeito merece".

Depois disso, no entanto, ele convidou a 'resetar' para colocar todas as esperanças na Liga dos Campeões: "Depois temos que descansar, desconectar e nos preparar para a Liga dos Campeões, lutar juntos até o fim e dar uma alegria aos nossos fãs, que tanto merecem. Força Barça!".