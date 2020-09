Suárez responde Messi: "Que dois ou três não manchem o gigante que você é para o clube"

Uma sexta-feira de terremotos no 'Can Barça'. As palavras de Leo Messi, criticando a diretoria pela forma de tratar a saída de Luis Suárez, foram reforçadas pelo jogador uruguaio, que também deixou umas farpas.

"Não se esqueça do que eu disse. Continue curtindo e mostrando que você não é o número um à toa. E que dois, três ou quatro não manchem o gigante que você é para o clube e para o mundo do futebol", respondeu Suárez.

O uruguaio agradeceu ao argentino pelas palavras do argentino: “Obrigado amigo pelas suas palavras, mas mais obrigado por ser quem você é, pelo que você foi desde o primeiro dia comigo e com minha família. Sempre serei grato”, acrescentou.

“Humano, divertido e sentimental, porque o jogador todo mundo conhece. Amo muito você, amigo, e vamos sentir falta os cinco”, concluiu Luis Suárez em sua mensagem a Leo Messi.

Suárez respondeu à mensagem de Leo Messi, que censurou a diretoria do Barcelona pela saída de Leo Messi. E é que o uruguaio já passou no exame médico com o Atlético.

As palavras de Messi foram repercutidas pela outra parte do 'MSN', Neymar, que elogiou as críticas do argentino. Outros ex-jogadores culés também reforçaram a mensagem de Messi.