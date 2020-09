Suárez se despediu de seus companheiros e foi embora chorando!

Luis Suárez deixa o Barcelona. Ainda não é oficial, mas ele está prestes a assinar com o Atlético de Madrid e deixar para trás seis anos da sua vida, vitais tanto pessoal como profissionalmente. Por isso, ele se despediu de seus colegas.

Os portais 'SER' e 'RAC1' informaram isso. O uruguaio foi treinar pela última vez com Ronald Koeman e aproveitou para se despedir. Na saída do CT, ele foi visto chorando em seu veículo, como o jornalista da 'GOL' Álex Pintanel mostrou em sua conta no Twitter.

Apesar de Suárez já ter se despedido dos companheiros, terá um ato oficial para se despedir também do clube. 'Marca' e 'Mundo Deportivo' afirmam que tal evento acontecerá na quinta-feira, 24. Muito provavelmente, ele terá permissão para dar uma conferência de imprensa para expressar seus sentimentos.

Depois, ao Atleti por dois anos

Na medida do possível, isso não é um adeus, mas um até logo. O uruguaio vai assinar um contrato de duas temporadas com o Atlético de Madrid que lhe permitirá continuar a ver os seus colegas. Vai ficar com outra camisa e tentando acabar com a alegria deles, mas continuarão muito próximos.

Nas mãos de Cholo Simeone, encontrará o destaque que Koeman não decidiu dar a ele como parte de sua reestruturação do time. Uma nova aventura se abre para Suárez com um projeto bem feito no seu estilo de futebol intenso. Ele será tão feliz quanto em Barcelona?