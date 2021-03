Suárez supera Eto'o na lista dos maiores artilheiros da história da LaLiga

Luis Suárez continua fazendohistória. Ainda tocado por deixar um Barcelona no qual ainda parecia útil, acabou ultrapassando o lendário Samuel Eto'o na lista dos maiores artilheiros da história Primeira Divisão Espanhola. Ele deixou para trás a marca de 162 gols, marca que alcançou o mito 'culé', coletado pelo BeSoccer Pro.

Com 15 minutos de clássico na capital espanhola, ele abriu o placar com um belo gol. Marcos Llorente partiu em velocidade, deixou Nacho na saudade e tocou para Suárez dentro da área. Sozinho contra Courtois, ele foi implacável com a parte de fora da chuteira e fez o primeiro gol do jogo.

É impressionante que Eto'o e Suárez tenham vivido a maior parte de seus sucessos no Camp Nou. Aliás, se o uruguaio tivesse ficado no Barcelona, ​​teria superado o camaronês em dados como jogador do Barça, dando à marca um toque ainda mais curioso.

Mas não, ele fez isso como 'rojiblanco'. Após a sua contratação pelo Atlético de Madrid, não demorou muito para se tornar um dos jogadores-chave de Cholo Simeone. Este registro serve como prova de que o seu faro goleador está intacto.

BeSoccer Pro permite que se possa ver quais artilheiro Suárez tem pela frente e quem ele deixou para trás. Na mira estão, Gorostiza (178 gols), Benzema (181 e ativo, será difícil ultrapassá-lo), Arza (182), David Villa (185) e Santillana (186).