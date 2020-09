Suárez treinou com o Barça; Semedo ficou de fora

Ronald Koeman quer todo o time a 100%. Os jogadores dão o sangue dia após dia no Centro de Treinamento.

Nesta terça-feira, o Barcelona se exercitou como de costume. E contou com a presença de Luis Suárez, mas não com a de Semedo. Ambos finalizam sua saída do Barça, mas apenas o uruguaio estava no treino.

Suárez, que já teria um acordo com o Atlético de Madrid, voltou a treinar com Ronald Koeman, mas Semedo não. O lateral português esteve ausente pelo segundo dia consecutivo, com autorização do clube, para encerrar a sua transferência para os Wolves.

O treinador holandês conduziu uma sessão com todos disponíveis mais os jogadores da base na dinâmica da primeira equipe. O time do Barça volta a se exercitar nesta quarta-feira, às 11h, para se preparar para a estreia da LaLiga no próximo domingo, contra o Villarreal.