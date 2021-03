Sucesso de Abel teve temperos de Mourinho e Luxa

Abel Ferreira é um treinador relativamente novo, tendo 42 anos, mas após conquistar, em uma única temporada, os títulos da Libertadores da América e Copa do Brasil pelo Palmeiras, já conseguiu colocar o seu nome na história do futebol.

O comandante palmeirense é um dos tantos lusos que fazem bons trabalhos mundo afora. A “escola portuguesa” se faz presente em vários países, desde os principais da Europa até outros recantos menos badalados da bola, contando com diferentes gerações de profissionais. Jorge Jesus, campeão do Brasileirão e Libertadores de 2019 pelo Flamengo, por exemplo, tem 66 anos. Mas não há dúvidas de que o grande referencial dos treinadores portugueses ainda é José Mourinho.

O “Special One”, hoje com 58 anos, está longe de viver tempos de grandes glórias nos campos de futebol. Recentemente, o treinador do Tottenham igualou seu recorde de temporada com mais derrotas sofridas. Mas se o presente de Mourinho não condiz com a sua história, o seu legado é inquestionável. Em entrevista concedida ao programa Seleção SporTV, Abel Ferreira falou da enorme admiração que tem por Mourinho.

"É a maior referência para todos nós treinadores portugueses. Foi o primeiro a conquistar coisas grandes, o primeiro a abrir as portas. Posso te dizer que quando casei, levei três livros do Mourinho debaixo do braço”, disse, afirmando que o “Special One” seria uma espécie de Pelé dos treinadores portugueses.

“Ficava me perguntando o que esse treinador tem que todo mundo fala? Todos falavam muito bem sobre ele. Falavam que ele sabia tudo dos adversários, estudava todas as táticas dos adversários. Ele leva pessoas para ver os treinos dos adversários. E fiquei muito curioso”.

Esta inquietude acompanha Abel Ferreira até hoje. Na obsessão para saber tudo sobre o adversário, no caso o River Plate (oponente na semifinal da Libertadores), além da observação de vídeos da equipe argentina o treinador palmeirense comprou a biografia de Marcelo Gallardo, comandante riverista, para ficar ainda mais familiarizado com a forma com que seu oponente pensava o futebol. Deu certo: o Palmeiras avançou para a decisão continental e Abel ainda aprendeu uma estratégia que aproveitou posteriormente no clássico vencido por 4 a 0 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão.

Além da gigante admiração por Mourinho, Abel Ferreira já havia manifestado gratidão por outro nome com um passado recheado de glórias mas cujo presente não tem estado à altura deste histórico. Poucas horas depois de conquistar a Libertadores no Maracanã, o treinador português fez questão de lembrar e dar parte do crédito a Vanderlei Luxemburgo, seu antecessor na casamata alviverde.

“Foi o Vanderlei (Luxemburgo) quem começou esse trabalho. Não escondo, a verdade é essa. Depois de fazer um trabalho, tivemos que resgatar alguns jogadores, mas quem começou o trabalho foi ele e nós todos que fechamos”, afirmou na ocasião.

O Palmeiras melhorou o seu desempenho após a saída de Vanderlei. Jogadores que estavam sem espaço conseguiram se recuperar e mostrarem-se úteis na temporada histórica, mas a presença de jovens valores da base – como Gabriel Menino, Patrick de Paula e outros – foi a maior contribuição deixada pelo vitorioso treinador brasileiro.

O sucesso de Abel Ferreira no Palmeiras de 2020 teve os seus temperos de Luxemburgo e Mourinho, mas o dono da receita foi o próprio Abel. O português marinou, cozinhou e entregou o banquete de felicidade alviverde à sua maneira: respeitando os processos dentro do clube e sem forçar a sua opinião acima de qualquer outra coisa. Acima de tudo, mantendo acesa a sua obsessão por estar sempre em busca de conhecimento futebolístico.

Cada treinador tem o seu estilo, as suas peculiaridades, métodos e personalidades. Não há uma receita certa para o sucesso. Mas o caminho do sucesso passa pela inquietude.