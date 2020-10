VÍDEO: Sucesso imediato de Mikel Arteta sob o comando do Arsenal

Mikel Arteta chegou com tudo no Emirates. O ex-jogador foi apresentado no dia 20 de dezembro do ano passado e poucos meses depois conquistou a FA Cup de 2019/20 e a Supercopa da Inglaterra de 2020.

Quando o assunto é a Premier League, a campanha não foi das melhores na temporada passada. Os 'gunners' terminaram a 19/20 na 8º posição. Já na atual temporada são três vitórias e uma derrota em quatro partidas até aqui.

Confira a trajetória de Mikel Arteta como técnico do Arsenal no vídeo acima!