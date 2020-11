Espanha consegue empatar após dois pênaltis perdidos por Sergio Ramos

A Espanha começou levemente superior, mas deixou a Suíça crescer graças a uma falta de verticalidade e a uns erros de passe e marcação.

Embolo chegava sempre com perigo e aparecia quase sem perigo na linha de fundo espanhola.

Porém, a primeira chance real de gol acabou sendo do time visitante. Aos 9 minutos, Oyarzabal tocou para Dani Olmo na meia-lua, que deixou de calcanhar para Ferran. Ele soltou uma bomba que tirou tinta do travessão.

Ferran Torres no 1º tempo foi o grande nome da Espanha, ganhando disputas importantes, cruzando com perfeição e oferecendo perigo. Uma partida impecável.

E pouco tempo depois, foi a vez de Unai Simón brilhar. Fabián errou passe, Embolo pegou a sobra, entrou na área e tocou para Shaqiri na linha de fundo. Ele chuta quase sem ângulo e Simón faz uma bela defesa.

Um erro da Espanha que anunciava o que viria logo em seguida: um gol do time da casa. Embolo recebeu em linha de fundo, cruzou para Freuler, que estava sozinho no meio da área e chutou de 1ª no ângulo do gol de Simón. Um golaço graças ao erro de posicionamento de Sergio Ramos, que deixou um jogador da Suíça sozinho para o chute.

Fabián quase se redimiu pouco tempo depois do gol. O jogador apostou em jogada individual, foi limpando e chegou até a meia-lua. Ele chutou colocado, a bola desvia na zaga e Sommer precisou se esticar pra espalmar a bola.

Nos instantes finais da primeira metade, Sommer precisou fazer outro milagre. Oyarzabal recebeu na entrada da área e chutou uma bola cheia de efeito no canto. Sommer voou para pegar a bola.

A Espanha começou o 2º tempo com gás total, com Ferran cruzando em linha de funto e a bola quase chegando para Oyarzabal na marca do pênalti.

Porém, a equipe espanhola quase sofreu seu segundo gol em um erro infantil. Uma longa enfiada deixa Seferovic perto da área, Simón sai do gol e passa direto pela bola. Seferovic ficou com a bola, chutou pro gol... e Sergio Ramos tirou quase em cima da linha. Outro erro da Espanha.

E falando em Ramos, o jogador quase pôde abrir o placar, mas a sorte não estava a seu favor. Ele cabeceou a bola, que bateu no braço de Rodríguez sem querer, mas o juiz marcou pênalti. Porém, Sommer acertou o lado e fez uma bela defesa no canto. Hoje não foi dia da Espanha.

Porém, a Espanha não desanimou e continuou indo para cima, com Ramos cabeceando escanteios perigosos que paravam nas luvas de Sommer.

Do lado oposto, Shaqiri enfiou uma bola na frente para Embolo, que ficou na cara do gol, mas foi travado por Pau Torres na hora do chute.

Luis Enrique buscou colocar mais lenha na fogueira ao colocar Koke, Adama Traoré e Canales em campo para tentar transformar os 'quases' em gols.

E como se perder um pênalti fosse pouco, Sergio Ramos perdeu outro pênalti. Dessa vez, Elvedi derrubou Morata na área, foi expulso e Ramos foi para a cobrança novamente. Dessa vez, ele bateu mal e fraco no mesmo lado da primeira vez. Sommer pegou sem problema.

Porém, a Espanha foi recompensada nos minutos finais. Depois de tanto tentar, conseguiu empatar o jogo. Em rápido contra-ataque, Reguilón cruzou na marca do pênalti e Moreno chutou para o fundo do gol.

Apesar da pressão espanhola nos minutos finais, o jogo acabou em empate sofrido e com a liderança do grupo indo para a Alemanha.