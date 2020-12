Supercopa da Espanha 2021 pode não acontecer na Arábia Saudita

O novo formato que a RFEF estreou na temporada anterior e disputada por Real Madrid, Barcelona, ​​Atlético e Valencia teve como sede a Arábia Saudita após o acordo que a entidade assinou com o país por três anos em troca de 120 milhões de euros.

Porém, a possibilidade de realizar o torneio este ano também em território árabe perde força, já que o país não permite público em seus estádios por conta das restrições devido ao COVID-19 e, portanto, obteria menos receita.

Uma reviravolta nos eventos que obrigou a Federação a considerar outras opções. Por esta razão, a equipe de Luis Rubiales vê a melhor alternativa para jogar a Supercopa 2021 na Espanha, como Juanma Castaño anunciou no 'El Partidazo de COPE'.

Além dessa modificação que a organização ainda está pendente, o plano é manter as datas programadas, portanto, o torneio será disputado de 13 a 17 de janeiro do próximo ano.

As semifinais do mesmo ainda não foram sorteadas, os emparelhamentos não foram conhecidos, mas sim as equipes que disputarão o título: Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Os dois times do País Basco ainda estão à espera da disputa da final da Copa del Rey, adiada por conta da pandemia. Mais datas para serem buscadas em um calendário que já está bastante apertado.