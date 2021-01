Supercopa da Espanha, uma prova de fogo para Zidane

Esta quinta-feira, o Real Madrid inicia a defesa do título conquistado na temporada passada. A Supercopa é um troféu a mais, mas os merengues são obrigados a vencer porque isso se reflete no seu lema e escudo.

Depois de deixar dúvidas nos jogos contra Elche e Osasuna, Zidane sabe que deve desviar as atenções e ter todos os jogadores concentrados para tentar levantar a taça novamente.

Seria a melhor maneira de começar 2021 em boa forma após um aceitável 2020. Lembremos que a equipe merengue conquistou a Supercopa da Espanha em Jeddah e o campeonato da liga espanhola.

Depois de um início de temporada um tanto quando difícil devido a complicações na Champions League, situação que se resolveu com a vitória sobre o 'Gladbach, no Alfredo Di Stéfano, e as irregularidades na LaLiga, um novo teste se aproxima.

É o que o jornal 'Marca' destaca na capa desta terça-feira. O teste que 'Zizou' tem pela frente para dissipar as dúvidas e relançar a equipe para a reta final da temporada.