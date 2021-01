Supercopa, o objetivo de Neymar

“Para alegria de uns e tristeza de outros”, Neymar escreveu em suas redes sociais ao anunciar seu retorno à França no último domingo para se colocar sob o comando de seu novo treinador, Mauricio Pochettino.

No entanto, o atacante do PSG ainda não conseguiu integrar as atividades do grupo porque ainda se recupera da lesão de tornozelo que sofreu em dezembro contra o Lyon. Por isso, ele será desfalque nesta quarta-feira, contra o Saint-Étienne, na estreia do técnico argentino.

Os parisienses confirmaram a alta de Neymar, que em seu último laudo médico antes do Natal teve retorno apontado para ocorrer "durante o mês de janeiro". O jornal 'AS' avança e cita uma data marcada para a volta do craque.

Estamos falando do próximo dia 13 de janeiro, quando o Paris Saint-Germain enfrenta o Olympique de Marselha na Supercopa da França. A intenção é que o brasileiro evite excessos de esforços e possa estar em condições ideais para disputar o título.

Ao comandar os primeiros treinos, Pochettino encontrou um número significativo de ausências. Além de Neymar, o novo treinador não poderá contar com Leandro Paredes, Kimpembe, Danilo, Florenzi e Bernat, além de mais um jogador que está isolado em função do coronavírus.