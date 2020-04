Surge um concorrente ao Chelsea na Premier por Coutinho

Parece que o Barça não terá muita dificuldade em encontrar um novo lar para Coutinho. Na Inglaterra, sem ir mais longe, eles disputam o craque.

O Everton, diz 'Mirror', estaria interessado em ter Coutinho para a temporada 2020-21. Eles vêem no brasileiro o homem ideal para reforçar o ataque, embora pareça que não terão facilidade em se apossar dele. O Chelsea promete lutar até o fim por Coutinho, pois é um dos grandes objetivos para o mercado de verão.

Coutinho está atualmente emprestado no Bayern até junho. A partir do verão, ele terá que fazer as malas e retornar ao Camp Nou.

Na pior das hipóteses, Setién estaria disposto a abrir espaço para ele em sua equipe. Embora, de acordo com as informações vindas da Inglaterra, seu futuro possa passar pela Inglaterra.

Coutinho, que foi operado com sucesso no tornozelo direito, acumula pretendentes no mercado. Resta ver qual é o próximo destino do brasileiro.